Ciclismo, la Deceuninck su Sagan per il 2022 (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 aprile 2021 " Si apre un clamoroso fronte per quanto riguarda il ciclomercato in vista della stagione 2022. L'ex campione del mondo Peter Sagan potrebbe lasciare la Bora Hansgrohe e accasarsi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 aprile 2021 " Si apre un clamoroso fronte per quanto riguarda il ciclomercato in vista della stagione. L'ex campione del mondo Peterpotrebbe lasciare la Bora Hansgrohe e accasarsi ...

Advertising

zazoomblog : Ciclismo Remco Evenepoel rinnova per 5 anni con la Deceuninck-Quick Step. Prolungamento fino al 2026! - #Ciclismo… - Trudgin : RT @lisa_guadagnini: OA Sport - Ciclismo, Peter Sagan è pronto a lasciare la Bora-Hansgrohe per accasarsi in Deceuninck-Quick Step https://… - stefanozana : RT @lisa_guadagnini: OA Sport - Ciclismo, Peter Sagan è pronto a lasciare la Bora-Hansgrohe per accasarsi in Deceuninck-Quick Step https://… - Eurosport_IT : Secondo L'Equipe, questa potrebbe essere l'ultima stagione di Peter Sagan con la maglia della BORA ??????? #Sagan |… - LucaGuad : RT @OA_Sport: Ciclismo, Peter Sagan è pronto a lasciare la Bora-Hansgrohe per accasarsi in Deceuninck-Quick Step -