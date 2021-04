Chi è Ace, il tiktoker e youtuber per cui stravedono i più giovani (Di martedì 6 aprile 2021) Il suo vero nome è Peter, ma sul web è conosciuto come Ace: il ragazzo romano di nascita ma milanese d’adozione è approdato su YouTube da giovanissimo e il suo successo è letteralmente esploso con l’iscrizione su TikTok. In appena un anno ha guadagnato 1.4 milioni di follower: i suoi video sono apprezzatissimi dai suoi coetanei, così come i contenuti sul suo canale. Nome: Peter Luogo di nascita: Roma Dove abita: Milano Nickname: Ace TikTok: iitsace Instagram: iitsace YouTube: Ace Ace da piccolo Ace è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata: non ha mai reso noto il suo cognome e non si conosce la sua data di nascita. Il ragazzo ha solo svelato di chiamarsi Peter e non ha mai fatto conoscere ai suoi follower molti dettagli della sua vita. Nel 2015 ha aperto il suo canale su YouTube: ancora giovanissimo ha cominciato a pubblicare ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Il suo vero nome è Peter, ma sul web è conosciuto come Ace: il ragazzo romano di nascita ma milanese d’adozione è approdato su YouTube dassimo e il suo successo è letteralmente esploso con l’iscrizione su TikTok. In appena un anno ha guadagnato 1.4 milioni di follower: i suoi video sono apprezzatissimi dai suoi coetanei, così come i contenuti sul suo canale. Nome: Peter Luogo di nascita: Roma Dove abita: Milano Nickname: Ace TikTok: iitsace Instagram: iitsace YouTube: Ace Ace da piccolo Ace è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata: non ha mai reso noto il suo cognome e non si conosce la sua data di nascita. Il ragazzo ha solo svelato di chiamarsi Peter e non ha mai fatto conoscere ai suoi follower molti dettagli della sua vita. Nel 2015 ha aperto il suo canale su YouTube: ancorassimo ha cominciato a pubblicare ...

