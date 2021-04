C’è una nuova proposta di legge in Italia per combattere l’odio online (Di martedì 6 aprile 2021) (foto: James Sutton/Unsplash)Hate speech, qualcosa si muove anche in Italia. È stata da poco presentata una proposta di legge che, se approvata, obbligherà i gestori dei siti a rimuovere i contenuti d’odio sotto la minaccia di pesanti sanzioni. Cifre, questa volta, capaci di intimorire anche i giganti del web. Non solo. Il testo, presentato alla Camera il 10 marzo dalla deputata del Partito democratico ed ex presidente di Montecitorio Laura Boldrini, personalmente vittima di attacchi nel corso della propria carriera politica, prevede l’istituzione un fondo dedicato alle scuole finanziato proprio con le sanzioni: si comincia, quindi, ad affrontare il problema in ottica di prevenzione, in una sorta di economia circolare a cavallo tra bit e realtà. L’iter parlamentare che prevede, nel migliore dei casi, la discussione, la presentazione di ... Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) (foto: James Sutton/Unsplash)Hate speech, qualcosa si muove anche in. È stata da poco presentata unadiche, se approvata, obbligherà i gestori dei siti a rimuovere i contenuti d’odio sotto la minaccia di pesanti sanzioni. Cifre, questa volta, capaci di intimorire anche i giganti del web. Non solo. Il testo, presentato alla Camera il 10 marzo dalla deputata del Partito democratico ed ex presidente di Montecitorio Laura Boldrini, personalmente vittima di attacchi nel corso della propria carriera politica, prevede l’istituzione un fondo dedicato alle scuole finanziato proprio con le sanzioni: si comincia, quindi, ad affrontare il problema in ottica di prevenzione, in una sorta di economia circolare a cavallo tra bit e realtà. L’iter parlamentare che prevede, nel migliore dei casi, la discussione, la presentazione di ...

