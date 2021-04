Caso Denise Pipitone, telespettatrice rivela cosa accadrà stasera nel programma russo: lo spoiler (Di martedì 6 aprile 2021) Caso Denise Pipitone – Solonotizie24Riflettori puntati sul Caso Denise Pipitone soprattutto adesso che è atteso il test che rivelerà se esiste una comparazione genetica tra la giovane Olesya Rostova che ha lanciato un messaggio durante la messa in onda del programma russo Lasciali Parlare. cosa succederà stasera durante la messa in onda dello show? Nel corso degli ultimi giorni si è riaccesa la speranza per Piera Maggio che in questi anni non ha mai smesso di cercare la piccola Denise, scomparsa un tranquillo pomeriggio del 2004 mentre si trovava nei pressi di casa a giocare con altri bambini. Piera Maggio ha sempre seguito ogni traccia che potesse ricongiungerla alla figlia, ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021)– Solonotizie24Riflettori puntati sulsoprattutto adesso che è atteso il test che rivelerà se esiste una comparazione genetica tra la giovane Olesya Rostova che ha lanciato un messaggio durante la messa in onda delLasciali Parlare.succederàdurante la messa in onda dello show? Nel corso degli ultimi giorni si è riaccesa la speranza per Piera Maggio che in questi anni non ha mai smesso di cercare la piccola, scomparsa un tranquillo pomeriggio del 2004 mentre si trovava nei pressi di casa a giocare con altri bambini. Piera Maggio ha sempre seguito ogni traccia che potesse ricongiungerla alla figlia, ...

