Caos vaccini: anziani devono assembrarsi per sentire l'appello, proteste e lunghe attese (Di martedì 6 aprile 2021) Mattinata di Caos all'ex Cattedrale di Pistoia, dove sono in corso le vaccinazioni per il Covid - 19. I problemi si sono registrati all'ingresso della struttura , dove un singolo volontario, senza ... Leggi su lanazione (Di martedì 6 aprile 2021) Mattinata diall'ex Cattedrale di Pistoia, dove sono in corso le vaccinazioni per il Covid - 19. I problemi si sono registrati all'ingresso della struttura , dove un singolo volontario, senza ...

Zaia bacchetta Verona: 'Inaccettabile rimandare a casa gli anziani'

Assembrati per fare il vaccino, polemiche per l'improvvisazione
LECCE- Decine e decine i post sui social che documentano la situazione paradossale che si è creata lunedì pomeriggio all'esterno della caserma Zappalà di Lecce: centinaia di persone [...]

Caos vaccini: anziani devono assembrarsi per sentire l'appello, proteste e lunghe attese Pistoia, 6 aprile 2021 - Mattinata di caos all'ex Cattedrale di Pistoia, dove sono in corso le vaccinazioni per il Covid-19. I problemi si sono registrati all'ingresso della struttura, dove un singolo ...

