Calcio | De Zerbi | ' Inter senza punti deboli | ma vogliamo fare bella figura'

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "L'non ha, ma". Così l'allenatore del Sassuolo, Roberto De, ai microfoni della tv del club neroverde alla vigilia della partita di San Siro contro l'. Sull'esclusione di alcuni calciatori, che hanno avuto contatti con dei positivi al Covid, Despiega: "Abbiamo fatto una scelta considerando non solo il, ma anche tutto quello che ci sta intorno da più di un anno. Locatelli, Muldur e Ferrari rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrare".

"Affrontiamo una squadra che ha una propria identità, caratteristiche ben precise, è da un po' di tempo che lavorano con Roberto Deche è un ottimo allenatore, quindi bisognerà fare grande ...Noi dobbiamo essere bravi a trovare l'equilibrio, perchè ilnon è fatto di fasi distinte", ha concluso DeMilano, 6 aprile 2021 - Alla vigilia della gara contro la bestia nera Sassuolo, contro cui l'Inter non vince in casa dal 2014, Antonio Conte rammenta ai microfoni dei canali ufficiali della società gl ...Il tecnico del Sassuolo Roberto de Zerbi ha parlato in conferenza stampa in previsione della gara di domani contro l’Inter, ecco le risposte su Caputo, Berardi e non solo. NAZIONALI – “Locatelli, Ferr ...