Calcio | Conte | ' stiamo facendo cose importanti | ora completiamo il percorso'

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - ", orail". Queste le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio, alla vigilia della partita di domani contro il Sassuolo.ha sottolineato che "per vincere i campionati serve equilibrio, all'inizio abbiamo subito troppi gol". L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale si è detto soddisfatto del tipo di gioco che l'Inter riesce a sviluppare: "L'importante è sfruttare le occasioni che crei e noi siamo la squadra che crea di più nell'aria avversaria". Creare occasioni e concretizzarle, questo l'importante per, che nella fase realizzativa può contare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. A proposito dell'argentinoha ...

Nella sfida con il Sassuolo gli uomini divedono la decima vittoria consecutiva, che li porterebbe a +11 dal Milan, a 1,35. Il "2" ha il sapore dell'impresa per i neroverdi e si gioca a 8,00, ...Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio, alla vigilia della gara con il Sassuolo. "In tutte le squadre pensare con il 'noi è la cosa più importante perché il singolo non fa vincere una ...Sono le parole di Antonio Conte ai microfoni di Inter Tv sul prossima partita di campionato contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. L'allenatore nerazzurro ha parlato anche dei pochi giorni di ...Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Stiamo facendo cose importanti, ora completiamo il percorso”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, alla vigilia della partita di domani contro il Sas ...