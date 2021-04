Autonomia tech (dalla Cina). Il piano di Biden per i microchip (Di martedì 6 aprile 2021) L’annuncio del Presidente Joe Biden durante il discorso di Pittsburgh mercoledì scorso dell’American Jobs Plan da circa 3 trilioni di dollari, volto a ricostruire l’intera nervatura infrastrutturale americana, ha certamente segnato un punto di svolta. Tante le indicazioni fornite sulle future voci di spesa, tra cui salute, lavoro, istruzione, imprese, produzione e soprattutto tecnologia. “La manifattura americana è stata l’Arsenale della democrazia nella Seconda guerra mondiale e deve essere l’Arsenale per la prosperità americana oggi”, si legge nella nota sul sito della Casa Bianca. “Dall’invenzione del semiconduttore alla creazione di Internet, i motori della crescita sono stati concepiti grazie ad investimenti pubblici che supportano ricerca, commercializzazione e filiere robuste”. In questo passaggio del discorso, emergono con chiarezza gli elementi chiave di ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) L’annuncio del Presidente Joedurante il discorso di Pittsburgh mercoledì scorso dell’American Jobs Plan da circa 3 trilioni di dollari, volto a ricostruire l’intera nervatura infrastrutturale americana, ha certamente segnato un punto di svolta. Tante le indicazioni fornite sulle future voci di spesa, tra cui salute, lavoro, istruzione, imprese, produzione e soprattutto tecnologia. “La manifattura americana è stata l’Arsenale della democrazia nella Seconda guerra mondiale e deve essere l’Arsenale per la prosperità americana oggi”, si legge nella nota sul sito della Casa Bianca. “Dall’invenzione del semiconduttore alla creazione di Internet, i motori della crescita sono stati concepiti grazie ad investimenti pubblici che supportano ricerca, commercializzazione e filiere robuste”. In questo passaggio del discorso, emergono con chiarezza gli elementi chiave di ...

