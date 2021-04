AstraZeneca, bloccato l’export in Australia: le valutazioni dell’EMA (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovo blocco, ma questa volta verso l’Australia, dell’export di vaccini AstraZeneca: l’EMA sta valutando nuove restrizioni in merito alla somministrazione L’azienda che produce i vaccini AstraZeneca ha ordinato un nuovo blocco di 3,1 milione di dosi per l’export verso l’Australia. Grave interruzione in vista del piano vaccinale adoperato dal Governo Australiano che porterà ulteriori ritardi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovo blocco, ma questa volta verso l’, deldi vaccini: l’EMA sta valutando nuove restrizioni in merito alla somministrazione L’azienda che produce i vacciniha ordinato un nuovo blocco di 3,1 milione di dosi perverso l’. Grave interruzione in vista del piano vaccinale adoperato dal Governono che porterà ulteriori ritardi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: media, Ue ha bloccato l'export di 3,1 mln dosi per Australia - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Astrazeneca, la #Ue ha bloccato 3,1 milioni di dosi dirette in Australia #6aprile - carlasignorile : #Astrazeneca, la #Ue ha bloccato 3,1 milioni di dosi dirette in Australia #6aprile - MicheleAnnibale : RT @TgLa7: #AstraZeneca: media, Ue ha bloccato l'export di 3,1 mln dosi per Australia - LiaColombo1 : ??ULTIM'ORA?? #AstraZeneca, Reuters: 'Ue ha bloccato 3,1 milioni di dosi destinate all'Australia' #Covid #vaccini… -