Al via le riprese di Shetland 6, prima foto dal set: la nuova stagione a fine 2021? (Di martedì 6 aprile 2021) Shetland 6 è ufficialmente in produzione. Dopo lo slittamento di un anno, causa pandemia di Covid, le riprese della sesta stagione possono finalmente partire nell’arcipelago scozzese da cui prende il nome la serie crime. Il poliziesco con protagonista Douglas Henshall è stato già rinnovato per una settima stagione, che sarà girata in contemporanea. La produttrice Louise Say ha detto alla BBC che Shetland 6 avrà una storia “assolutamente avvincente” e “incisiva”. Le riprese si stanno svolgendo secondo “linee guida molto rigide”, ha continuato, alludendo ai test anti-Covid. “Quando verremo nelle Shetland, metteremo alla prova tutto il nostro cast e la troupe prima di partire”. Dopo aver effettuato tutti i dovuti controlli, risultati negativi, la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021)6 è ufficialmente in produzione. Dopo lo slittamento di un anno, causa pandemia di Covid, ledella sestapossono finalmente partire nell’arcipelago scozzese da cui prende il nome la serie crime. Il poliziesco con protagonista Douglas Henshall è stato già rinnovato per una settima, che sarà girata in contemporanea. La produttrice Louise Say ha detto alla BBC che6 avrà una storia “assolutamente avvincente” e “incisiva”. Lesi stanno svolgendo secondo “linee guida molto rigide”, ha continuato, alludendo ai test anti-Covid. “Quando verremo nelle, metteremo alla prova tutto il nostro cast e la troupedi partire”. Dopo aver effettuato tutti i dovuti controlli, risultati negativi, la ...

