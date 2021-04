Addio Yahoo Answers, chiude la piattaforma di domande e risposte (Di martedì 6 aprile 2021) Yahoo Answers chiude. La nota piattaforma di domande e risposte, formulate dagli stessi utenti, non riesce a superare la concorrenza. Yahoo Answers chiude: drastico calo delle visite, concorrenza agguerrita su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021). La notadi, formulate dagli stessi utenti, non riesce a superare la concorrenza.: drastico calo delle visite, concorrenza agguerrita su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Yahoo! Answers chiude per sempre: addio al sito storico di domande e risposte - chasingthestars : Addio yahoo answers, mi ricorderò sempre di quando avevo bisogno del titolo di una canzone e cercavo “come si chiam… - wi83_willy : RT @TuttoBeneDai: Di risposte non ne ho Mai avute mai ne avrò Di domande ne ho quante ne vuoi Addio, Yahoo Answers. #YahooAnswers - Bianca34874951 : RT @Corriere: Yahoo! Answers chiude per sempre: addio al sito storico di domande e risposte - valedonaggio : RT @sinesteticoo: prima di dire definitivamente addio a yahoo, vorrei ricordarlo così -