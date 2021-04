Zaki, i legali: 'Sta male psicologicamente, chiesta la sostituzione dei giudici' (Di lunedì 5 aprile 2021) I legali di Patrick Zaki hanno chiesto di sostituire i giudici chiamati a decidere sulla sua custodia cautelare. Intanto uno dei legali dello studente, Hoda Nasrallah, ha detto che Zaki è in un '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 aprile 2021) Idi Patrickhanno chiesto di sostituire ichiamati a decidere sulla sua custodia cautelare. Intanto uno deidello studente, Hoda Nasrallah, ha detto cheè in un '...

