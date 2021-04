WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale sulla terra rossa colombiana (Di lunedì 5 aprile 2021) Missione compiuta per Giulia Gatto-Monticone. La n.172 del ranking ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Bogotá (Colombia) la belga Marie Benoit (n.231 del ranking), conquistando l’accesso al tabellone principale del torneo. sulla terra colombiana l’azzurra si è imposta in rimonta sul punteggio di 4-6 7-5 6-3 in 2 ore e 53 minuti di partita. Una lunga battaglia che ha sorriso alla tennista del Bel Paese. Nel primo set Gatto-Monticone parte male, subendo le iniziative dell’avversaria. Due break nel primo e settimo game lo stanno a dimostrare. L’azzurra cerca di rientrare nel ottavo game, quando ottiene il parziale contro-break, ma la frazione è di Benoit che archivia la pratica ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Missione compiuta per. La n.172 del ranking ha sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di(Colombia) la belga Marie Benoit (n.231 del ranking), conquistando l’accesso aldel torneo.l’azzurra si è imposta in rimonta sul punteggio di 4-6 7-5 6-3 in 2 ore e 53 minuti di partita. Una lunga battaglia che ha sorriso alla tennista del Bel Paese. Nel primo setparte male, subendo le iniziative dell’avversaria. Due break nel primo e settimo game lo stanno a dimostrare. L’azzurra cerca di rientrare nel ottavo game, quando ottiene il parziale contro-break, ma la frazione è di Benoit che archivia la pratica ...

