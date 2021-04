Vittoria Puccini è la Fuggitiva (Di lunedì 5 aprile 2021) La Fuggitiva - Vittoria Puccini Vittoria Puccini torna su Rai 1 dopo due anni da Mentre ero Via e lo fa nuovamente nei panni di una donna perseguitata, sotto pressione, costretta a difendersi dall’accusa infamante di aver ucciso il proprio marito. Stavolta, però, all’indagine e al tentativo di ricostruire i fatti si aggiunge una fuga rocambolesca, che la vedrà tirare fuori strategie quasi militari e un temperamento inusuale per una madre di famiglia: la fiction si chiama, appunto, La Fuggitiva e parte questa sera alle 21.25. Quattro prime serate dirette da Carlo Carlei (che firma soggetto e sceneggiatura con Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini) per Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica. Un action-thriller al femminile che racconterà anche ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 5 aprile 2021) Latorna su Rai 1 dopo due anni da Mentre ero Via e lo fa nuovamente nei panni di una donna perseguitata, sotto pressione, costretta a difendersi dall’accusa infamante di aver ucciso il proprio marito. Stavolta, però, all’indagine e al tentativo di ricostruire i fatti si aggiunge una fuga rocambolesca, che la vedrà tirare fuori strategie quasi militari e un temperamento inusuale per una madre di famiglia: la fiction si chiama, appunto, Lae parte questa sera alle 21.25. Quattro prime serate dirette da Carlo Carlei (che firma soggetto e sceneggiatura con Salvatore Basile, Nicola Lusuardi, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini) per Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica. Un action-thriller al femminile che racconterà anche ...

