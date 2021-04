Traffico Roma del 05-04-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria cittadina in virtù delle restrizioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in corso unica segnalazione di rilievo al Prenestino Centocelle è avvenuto un incidente in via Casilina all’altezza di via Tor de Schiavi inevitabili rallentamenti all’Eur in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 e 11 aprile diverse del quartiere sono chiusa alsoggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni ricordando che i capolinea degli autobus in Piazzale dell’Agricoltura sono stati spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo dalle 7 di domani martedì 6 aprile nell’ambito dei lavori ...