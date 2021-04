Pre Real Madrid-Liverpool: le voci degli allenatori (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel pre Real Madrid-Liverpool, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021, in programma martedì 6 aprile 2021 alle ore 21, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. Pre Real Madrid-Liverpool: cosa ha detto Zidane? Real Madrid e Liverpool tornano a sfidarsi tre anni dopo la finale di Kiev che vide il trionfo dei blancos per 3-1. Domani sera sarà un quarto di finale, ma per il tecnico degli spagnoli, Zinedine Zidane, è simile all’ultima sfida che ha visto incrociarsi le due squadre: “È una eliminatoria ed è una finale di 180 minuti o più. Sappiamo cosa c’è in palio, ma pensiamo solo alla partita di domani. Non pensiamo ad ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Nel pre, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021, in programma martedì 6 aprile 2021 alle ore 21, sono intervenuti in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Zinedine Zidane e Jurgen Klopp. Pre: cosa ha detto Zidane?tornano a sfidarsi tre anni dopo la finale di Kiev che vide il trionfo dei blancos per 3-1. Domani sera sarà un quarto di finale, ma per il tecnicospagnoli, Zinedine Zidane, è simile all’ultima sfida che ha visto incrociarsi le due squadre: “È una eliminatoria ed è una finale di 180 minuti o più. Sappiamo cosa c’è in palio, ma pensiamo solo alla partita di domani. Non pensiamo ad ...

