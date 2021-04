Pranzo di Pasqua 'galeotto'. Boss fermato a Palermo (Di lunedì 5 aprile 2021) Arrestato all'aeroporto non sapeva di essere ricercato. Giuseppe Calvaruso, ritenuto nuovo capo del mandamento mafioso di Pagliarelli per gli inquirenti ha un grande fiuto per gli affari Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 aprile 2021) Arrestato all'aeroporto non sapeva di essere ricercato. Giuseppe Calvaruso, ritenuto nuovo capo del mandamento mafioso di Pagliarelli per gli inquirenti ha un grande fiuto per gli affari

- HuffPostItalia : Arrestato boss di Cosa Nostra, 'tradito' dal pranzo di Pasqua in famiglia - Tg3web : Al pranzo di Pasqua in famiglia non si rinuncia. Nemmeno se sei un boss della mafia e sai di essere ricercato.

Monticelli vince ancora in solidarietà Rita, insieme ad altre offerte consegnate in parrocchia è stato possibile offrire il pranzo di Pasqua (preparato dal ristorante pizzeria "il Sentiero" di Brecciarolo) alle oltre 50 persone del Circo ...

Monticelli vince ancora in solidarietà Nel periodo di Pasqua grazie al crowfunding lanciato dalle parrocchie dei Ss. Simone e Giuda e di S.Rita, insieme ad altre offerte consegnate in parrocchia è stato possibile offrire il pranzo di ...

