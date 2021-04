Leonardo | Real Madrid-Liverpool o Le Iene? La tv del 6 aprile

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 aprile 2021) Per la prima serata in tv, martedì 6su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verranno proposti due episodi: nel primo, in seguito alla morte della moglie di Ludovico Sforza,riceve una nuova commissione per un affresco dell’Ultima cena a Santa Maria delle Grazie, ma fatica a gestire il suo tormento interiore. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e aver sperimentato una nuova tecnica,deve affrontare le conseguenze delle sue azioni… Nel secondo, tornato a Firenze dopo gli anni milanesi, avengono offerte nuove opportunità ma non ha la motivazione giusta per accoglierle, finché non gli vrichiesto di dipingere il ritratto di Lisa Gherardini che diventerà la Gioconda. Dopo il fallimento del suo tentativo di ricucire i ...