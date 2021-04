Inter Conte, scudetto e poi rinnovo? A fine stagione incontro tra tecnico e club (Di lunedì 5 aprile 2021) Antonio Conte ora è focalizzato sulla conquista dello scudetto, che manca dal 2010 ai nerazzurri poi si parlerà di rinnovo Il focus e l’attenzione dell’Inter e di Conte in primis è tutta focalizzata sulla conquista dello storico scudetto dopo nove anni di dominio della Juve. Se mercoledì arrivassero altri tre punti con il Sassuolo, ne basterebbero altri 16 per poter festeggiare. Ovvero cinque vittorie e un pareggio nelle rimanenti 9 giornate per chiudere alla grande la sua seconda stagione a Milano: tutto secondo i piani, rispettando quella crescita veloce che la proprietà si aspettava dal 31 maggio 2019, il primo giorno nerazzurro di Antonio. Una volta alzato il trofeo sarà tempo di pensare al futuro. Come riporta Gazzetta.it, il contratto è valido fino al 30 giugno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Antonioora è focalizzato sulla conquista dello, che manca dal 2010 ai nerazzurri poi si parlerà diIl focus e l’attenzione dell’e diin primis è tutta focalizzata sulla conquista dello storicodopo nove anni di dominio della Juve. Se mercoledì arrivassero altri tre punti con il Sassuolo, ne basterebbero altri 16 per poter festeggiare. Ovvero cinque vittorie e un pareggio nelle rimanenti 9 giornate per chiudere alla grande la sua secondaa Milano: tutto secondo i piani, rispettando quella crescita veloce che la proprietà si aspettava dal 31 maggio 2019, il primo giorno nerazzurro di Antonio. Una volta alzato il trofeo sarà tempo di pensare al futuro. Come riporta Gazzetta.it, il contratto è valido fino al 30 giugno ...

