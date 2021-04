Guardiola attacca UEFA e FIFA | «Stanno ammazzando i giocatori»

(Di lunedì 5 aprile 2021)si è reso protagonista di un duro attacco versonel corso della conferenza stampa prima del match di Champions Pepdi nuovo protagonista in conferenza stampa, questa volta con un duro attacco anel corso della conferenza stampa prima del match di Champions League. Ecco le parole del tecnico del Manchester City. «Questo è troppo. Isono esseri umani, non macchine. Anche se vorrebbero giocarle tutte, questo non è possibile. Senza rotazioni sarebbe impossibile essere competitivi e trovarsi dove siamo adesso. I calciatori potrebbero giocare, perché hanno una mentalità incredibile, ma devono riposare: lae lali. Da ...

L' attacco dia Uefa e Fifa ha un motivo, che è sempre lo stesso: il calendario troppo denso di partite che mette a rischio la salute dei calciatori. A complicare la stagione si aggungono anche gli ...Commenta per primo ' Uefa e Fifa stanno uccidendo i giocatori '. Non usa mezzi termini il tecnico del Manchester City Pepche, in conferenza stampa,le due federazioni per il calendario troppo ricco di impegni cui hanno sottoposto i calciatori: 'È troppo. Sono esseri umani, non macchine. So che alcuni ...Guardiola si è reso protagonista di un duro attacco verso UEFA e FIFA nel corso della conferenza stampa prima del match di Champions ...Se in difesa e a centrocampo si possono accendere alcuni punti di domanda per Guardiola e soprattutto per Terzic, impegnati a stilare le probabili formazioni di Manchester City Borussia Dortmund, ecco ...