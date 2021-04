Empoli-C Verona sarà simile a Lazio-Torino (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo il caso di Lazio-Torino della Serie A ora c’è anche Empoli-C Verona a macchiare questa stagione di Serie B. La gara si dovrebbe giocare alle 15,00 di oggi pomeriggio, ma così non sarà. Prepariamoci quindi ad un nuovo caso che farà scalpore e che potrebbe finire esattamente come la gara di Serie A. La situazione purtroppo è chiara. Dopo i precedenti di Serie A il protocollo non è stato più aggiornato. E’ rimasto al suo posto, completamente immacolato. Empoli-C Verona. quale è la situazione? Ufficialmente la Lega non ha ancora rinviato il match delle 15,00. I toscani hanno giù usufruito del famoso “jolly” chiedendo e ottenendo il rinvio della gara con la Cremonese. I giocatori dell’Empoli sono in isolamento sotto ordine dell’ASL. Tuttavia il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo il caso didella Serie A ora c’è anche-Ca macchiare questa stagione di Serie B. La gara si dovrebbe giocare alle 15,00 di oggi pomeriggio, ma così non. Prepariamoci quindi ad un nuovo caso che farà scalpore e che potrebbe finire esattamente come la gara di Serie A. La situazione purtroppo è chiara. Dopo i precedenti di Serie A il protocollo non è stato più aggiornato. E’ rimasto al suo posto, completamente immacolato.-C. quale è la situazione? Ufficialmente la Lega non ha ancora rinviato il match delle 15,00. I toscani hanno giù usufruito del famoso “jolly” chiedendo e ottenendo il rinvio della gara con la Cremonese. I giocatori dell’sono in isolamento sotto ordine dell’ASL. Tuttavia il ...

