Draghi come Eduardo? (Di lunedì 5 aprile 2021) Quando un attore è veramente grande affina il proprio potenziale di comunicazione, lo condensa. Invece di agitarsi, urlare, muoversi freneticamente, assume modi sempre più sobri. Ricordo Eduardo De Filippo ne “Il sindaco del rione Sanità“: iniziava lo spettacolo di spalle e ci restava per parecchio tempo. Gli altri attori si agitavano per diversi minuti ma gli occhi di noi spettatori erano tutti per quelle spalle ricurve che in ogni minimo movimento sembravano spostare il mondo. Al di là dei miti (nasce un Eduardo ogni cinquant’anni), un attore che ho avuto l’onore di dirigere molte volte, Eros Pagni, definito da molti uno dei massimi attori italiani viventi, non mi ha mai chiesto di aggiungere una luce sul suo volto, anzi talvolta si sottrae al raggio del riflettore. Quando esce alla ribalta per raccogliere gli applausi sembra che non veda l’ora che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 aprile 2021) Quando un attore è veramente grande affina il proprio potenziale di comunicazione, lo condensa. Invece di agitarsi, urlare, muoversi freneticamente, assume modi sempre più sobri. RicordoDe Filippo ne “Il sindaco del rione Sanità“: iniziava lo spettacolo di spalle e ci restava per parecchio tempo. Gli altri attori si agitavano per diversi minuti ma gli occhi di noi spettatori erano tutti per quelle spalle ricurve che in ogni minimo movimento sembravano spostare il mondo. Al di là dei miti (nasce unogni cinquant’anni), un attore che ho avuto l’onore di dirigere molte volte, Eros Pagni, definito da molti uno dei massimi attori italiani viventi, non mi ha mai chiesto di aggiungere una luce sul suo volto, anzi talvolta si sottrae al raggio del riflettore. Quando esce alla ribalta per raccogliere gli applausi sembra che non veda l’ora che ...

