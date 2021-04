Dopo due mesi di lockdown, in Portogallo riaprono scuole, bar e ristoranti (Di lunedì 5 aprile 2021) Il duro lockdown in Portogallo sembra aver sortito gli effetti sperati. Da oggi nel Paese riaprono bar e ristoranti, Dopo una chiusura forzata durata oltre due mesi. L'allentamento delle misure ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Il duroinsembra aver sortito gli effetti sperati. Da oggi nel Paesebar euna chiusura forzata durata oltre due. L'allentamento delle misure ...

Advertising

OptaPaolo : 7 - Romelu #Lukaku è diventato il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni c… - carmelitadurso : Buongiorno e buona Pasquetta!! ?? Grazie per l’affetto con cui ieri avete accolto il ritorno della versione allunga… - frankmatano : Abbiamo girato in due giorni. Giorno uno ingresso, cena, giorno dopo gara incubo di sei ore assieme. ?? spero di av… - blus1976 : RT @francin_9: dopo più di due ore dalla fine dell’intervista siamo ancora in tendenza con #pierxrtl ed è pasquetta.. ci credo che tutti pa… - baffi65 : RT @PippiCalz: Sacco e Vanzetti, un calzolaio e un pescivendolo, due anarchici italiani innocenti, condannati a morte il #5aprile 1927 per… -