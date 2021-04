Di Maria allontana l’addio | «Mia moglie migliora e io amo il PSG»

Leggi su calcionews24

Angel Di María ha scacciato le voci di un possibile addio al PSG. Le dichiarazioni dell'attaccante argentino dopo il furto in casa, ai microfoni di BeIN Sports. «Mia moglie sta bene, è stata un po' dolorante per qualche giorno, ma è normale. Non è facile riprendersi da una cosa del genere. Io però sono felice qui, la cosa più importante è che la mia famiglia si senta bene. Amo tutto di Parigi. La città è incredibile, ovunque tu guardi resta bellissima. L'ho sentito già nel momento in cui sono arrivato, da come mi salutavano le persone… Il mio sogno è vincere la Champions League con il Paris Saint Germain».