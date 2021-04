Chi è Andrea Zelletta GF VIP: Età, Fidanzata Natalia, Aggressione e Instagram (Di lunedì 5 aprile 2021) Andrea Zelletta è un modello, ex tronista e concorrente Grande Fratello VIP . Andrea è originario di Taranto, è fidanzato con Natalia Paragoni la ragazza che ha scelto a Uomini e Donne. Andrea e Natalia sono stati protagonisti di uno scherzo de “Le Iene”. Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello, si classifica al quinto posto. Chi è Andrea Zelletta? Nome: Andrea Zelletta Età: 27 anni Data di nascita: 2 luglio 1993 Segno Zodiacale: Cancro Luogo di nascita: Taranto Professione: Modello e Influencer Altezza: 178 cm Peso: 70 kg Tatuaggi: Andrea è un grande amante dei tatuaggi: il più romantico è quello dedicato alla sorella: si è fatto tatuare sul polso ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 5 aprile 2021)è un modello, ex tronista e concorrente Grande Fratello VIP .è originario di Taranto, è fidanzato conParagoni la ragazza che ha scelto a Uomini e Donne.sono stati protagonisti di uno scherzo de “Le Iene”., finalista del Grande Fratello, si classifica al quinto posto. Chi è? Nome:Età: 27 anni Data di nascita: 2 luglio 1993 Segno Zodiacale: Cancro Luogo di nascita: Taranto Professione: Modello e Influencer Altezza: 178 cm Peso: 70 kg Tatuaggi:è un grande amante dei tatuaggi: il più romantico è quello dedicato alla sorella: si è fatto tatuare sul polso ...

