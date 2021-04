Amici, Rudy Zerbi e Arisa, scambio di battute equivoche e Maria De Filippi va fuori di sé contro Zerbi (Di lunedì 5 aprile 2021) Amici regala sempre teatrini tra i professori che, il più delle volte, hanno per oggetto liti, discussioni e frecciate anche velenose. Ma il rapporto che quest’anno c’è tra Arisa, una new entry in qualità di maestra di canto e lo storico professore Rudy Zerbi è altalenante, un po’ si pizzicano e un po’ si piacciono. L’accusa che Rudy Zerbi rivolge sempre alle due insegnanti, rispettivamente di canto e di ballo, Arisa e Lorella Cuccarini è quella di essere troppo morbide e troppo buone a differenza sua e della Celentano che, a paragone, certamente sono al contrario due figure rigide e con punte di cattiveria. E così la trasmissione alterna questi momenti e il risultato finale piace tantissimo al pubblico. Rudy ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 5 aprile 2021)regala sempre teatrini tra i professori che, il più delle volte, hanno per oggetto liti, discussioni e frecciate anche velenose. Ma il rapporto che quest’anno c’è tra, una new entry in qualità di maestra di canto e lo storico professoreè altalenante, un po’ si pizzicano e un po’ si piacciono. L’accusa cherivolge sempre alle due insegnanti, rispettivamente di canto e di ballo,e Lorella Cuccarini è quella di essere troppo morbide e troppo buone a differenza sua e della Celentano che, a paragone, certamente sono al contrario due figure rigide e con punte di cattiveria. E così la trasmissione alterna questi momenti e il risultato finale piace tantissimo al pubblico....

Advertising

marco_r98 : @idiripitinti Che poi c’è l’aggravante, ad Amici l’ha fatta entrare Rudy - dedicatoatee : RT @dearqueenea: I fan di amici si fermano a cantare i pezzi dei ragazzi sotto casa di Rudy. Bene... CHI VIENE CON ME A CANTARE TUTTE LE CA… - coraline_hello : RT @3nneciesse: I ragazzi che vanno a pompare le canzoni dei tipi di amici sotto casa di rudy zerbi sono i veri protagonisti di questa ediz… - mirianaburgio1 : E comunque @RudyZerbi sarebbe capace di farmi ridere anche se mi prendesse a parole, e non lo farei per mancanza di… - dearqueenea : I fan di amici si fermano a cantare i pezzi dei ragazzi sotto casa di Rudy. Bene... CHI VIENE CON ME A CANTARE TUTT… -