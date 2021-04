49ers – Jimmy Garoppolo potrebbe tornare ai Patriots? (Di lunedì 5 aprile 2021) Il futuro del quarterback Jimmy Garoppolo sembra molto incerto, soprattutto in seguito al trade con cui i 49ers hanno acquisito, dai Dolphins, la 3a scelta assoluta al draft 2021. L’Head Coach di San Francisco Kyle Shanahan e il General Manager John Lynch hanno smentito queste voci, dicendo che il quarterback rientra ancora nei piani della società. Eppure, l’analista Stephen A. Smith è convinto che il futuro del 29enne sarà altrove e ipotizza un possibile ritorno di Garoppolo ai New England Patriots. Garoppolo ai Patriots in cambio di un altro quarterback? Secondo l’analista di ESPN, ci sono concrete possibilità di rivedere Jimmy Garoppolo indossare la divisa dei Patriots. Il quarterback, chiamato proprio da New ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Il futuro del quarterbacksembra molto incerto, soprattutto in seguito al trade con cui ihanno acquisito, dai Dolphins, la 3a scelta assoluta al draft 2021. L’Head Coach di San Francisco Kyle Shanahan e il General Manager John Lynch hanno smentito queste voci, dicendo che il quarterback rientra ancora nei piani della società. Eppure, l’analista Stephen A. Smith è convinto che il futuro del 29enne sarà altrove e ipotizza un possibile ritorno diai New Englandaiin cambio di un altro quarterback? Secondo l’analista di ESPN, ci sono concrete possibilità di rivedereindossare la divisa dei. Il quarterback, chiamato proprio da New ...

InLanceWeTrust5 : @TheMMQBL Mac Jones Jimmy Garoppolo 2.0! No! - EugenioCasadei : Patriots e Giants sarebbero interessati a Jimmy Garoppolo ma i 49ers avrebbero sparato la richiesta di una pick al… - huddlemag : Jimmy Garoppolo rimarrà ai 49ers? - guadinho96 : RT @huddlemag: Negli ultimi giorni lo scambio di scelte al draft tra Dolphins e 49ers ha messo in forte dubbio la permanenza di Jimmy Garop… - gioganci : RT @huddlemag: Negli ultimi giorni lo scambio di scelte al draft tra Dolphins e 49ers ha messo in forte dubbio la permanenza di Jimmy Garop… -

