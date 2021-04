Zona Rossa, vietata la vendita degli assorbenti, non sono un bene di prima necessità. Scatta la polemica dopo la denuncia sui social (Di domenica 4 aprile 2021) La denuncia di una ragazza pugliese: la vendita degli assorbenti vietata in Zona Rossa, non sono un bene di prima necessità. E monta la polemica. Incredibile ma vero, ma è successo – più di una volta stando alle segnalazioni – che sia stata vietata la vendita degli assorbenti dopo le 18 nelle regioni che si trovano in Zona Rossa. Ma come è possibile? Zona Rossa, vietata la vendita degli assorbenti: non sono bene ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) Ladi una ragazza pugliese: lain, nonundi. E monta la. Incredibile ma vero, ma è successo – più di una volta stando alle segnalazioni – che sia statalale 18 nelle regioni che si trovano in. Ma come è possibile?la: non...

ricpuglisi : Cari concittadini in zona rossa, vi rammento la gitarella politica delle SARDINE in sacco a pelo a Roma - repubblica : Gli assorbenti negati in zona rossa e il pasticcio della legge che non c'è: 'Ma sono un bene essenziale' - Corriere : Minori, pic-nic abusivo in zona rossa: arriva il sindaco e lancia i tavolini per aria - Fraa_nxx : @92Fisico Prato in Toscana, in zona rossa da 3 settimane e nessun miglioramento, causa contagi nelle fabbriche come sta ipotizzando l asl - news_mondo_h24 : Zona Rossa, vietata la vendita degli assorbenti, non sono un bene di prima necessità. Scatta la polemica dopo la de… -