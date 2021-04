Sport in tv oggi (domenica 4 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 4 aprile 2021) La pandemia ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, domenica 4 aprile, saranno di scena diversi Sport: il basket con NBA ed Eurolega, il ciclismo con il Giro delle Fiandre, il tennis con la finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, ed i motori con le gare del GP di Doha del Motomondiale. Sport IN TV domenica 4 aprile: orari E programma completo 01.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV 04.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Indiana Pacers – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV 09.50 Ciclismo, Giro delle Fiandre – RaiSport+HD, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) La pandemia ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed, saranno di scena diversi: il basket con NBA ed Eurolega, il ciclismo con il Giro delle Fiandre, il tennis con la finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, ed i motori con le gare del GP di Doha del Motomondiale.IN TV01.00 Basket, NBA: Washington Wizards-Dallas Mavericks – SkyUno, SkyNBA, Sky Go, Now TV 04.00 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Indiana Pacers – SkyNBA, Sky Go, Now TV 09.50 Ciclismo, Giro delle Fiandre – Rai+HD, ...

