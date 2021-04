Premier League 2020/2021: al Tottenham non basta la doppietta di Kane, contro il Newcastle è 2-2 (Di domenica 4 aprile 2021) Nel match valevole per la trentesima giornata di Premier League 2020/2021, il Newcastle ferma il Tottenham sul 2-2. Occasione sprecata dagli uomini di Mourinho, che non riescono ad agganciare il Chelsea al quarto posto e vengono fermati dalla quartultima forza del campionato. Agli spurs non basta la doppietta del solito Harry Kane, che risponde al momentaneo vantaggio di Joeligton. Nel finale, Joe Willock trova infatti la rete del pareggio e fissa il punteggio della gara sul 2-2. Il Tottenham resta al quinto posto a pari merito con Liverpool e West Ham. Punto di vitale importanza in ottica salvezza, invece, per il Newcastle, che allunga a +3 sul Fulham. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Nel match valevole per la trentesima giornata di, ilferma ilsul 2-2. Occasione sprecata dagli uomini di Mourinho, che non riescono ad agganciare il Chelsea al quarto posto e vengono fermati dalla quartultima forza del campionato. Agli spurs nonladel solito Harry, che risponde al momentaneo vantaggio di Joeligton. Nel finale, Joe Willock trova infatti la rete del pareggio e fissa il punteggio della gara sul 2-2. Ilresta al quinto posto a pari merito con Liverpool e West Ham. Punto di vitale importanza in ottica salvezza, invece, per il, che allunga a +3 sul Fulham. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace.

