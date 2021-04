Pasqua dolorosa e difficile che annuncia sempre però liberazione e salvezza (Di domenica 4 aprile 2021) È Pasqua difficile e complicata, per molti versi simile a quella dello scorso anno. Un po' per tutti noi, maggiormente ricordando parenti e amici che ci hanno lasciato e per i tanti, troppi in ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Èe complicata, per molti versi simile a quella dello scorso anno. Un po' per tutti noi, maggiormente ricordando parenti e amici che ci hanno lasciato e per i tanti, troppi in ...

Advertising

globalistIT : - LindaRealetweet : @Pontifex_it Grazie Papa Francesco. Ti prego, Signore Gesù, togli quei macigni che pesano sul cuore e non riescono… - grigiodelcielo : RT @FrancoPoesia: Oggi ho meditato sul senso della Pasqua, il più autentico, ossia la speranza che la nostra vita terrena non sia vana, seb… - RenatoNarciso_ : Auguri a tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente, in questa dolorosa seconda Pasqua di pandemia... #ambiente… - valentina_mulas : L'ultima festa comandata con papà è stata Pasqua (e relativa pasquetta). Per me questa festa è per questo motivo ta… -