Pasqua: anno 2 di pandemia (Di domenica 4 aprile 2021) Una difficile rinascita Quando arriva la Pasqua, inevitabilmente, che siamo credenti o atei, ci viene in mente la "rinascita". Complice la stagione dei fiori, il primo tepore e la luce del sole che ci accompagna mentre torniamo a casa da lavoro. Rinascere non è cosa semplice, soprattutto, in questo secondo anno di pandemia, dove in molti hanno perso la libertà, il lavoro o subito perdite con lutti di difficile elaborazione. La Pasqua quest'anno è ben visibile nelle espressioni di tutti noi, alternanza di tristezza e rabbia e di conseguenti comportamenti di paura e ribellione: un misto di emozioni in conflitto tra loro che portano confusione e smarrimento. Non solo la resurrezione di Cristo Il concetto di rinascita è rappresentato nella religione cristiana attraverso la figura di Gesù, ...

