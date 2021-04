Milano, ladro cade mentre si arrampica su edificio: ricoverato in gravi condizioni (Di domenica 4 aprile 2021) È caduto per diversi metri mentre stava cercando di scalare uno stabile di via Farini, a Milano, e si è procurato diverse fratture, tanto che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) È caduto per diversi metristava cercando di scalare uno stabile di via Farini, a, e si è procurato diverse fratture, tanto che ora èinall'ospedale Niguarda ...

