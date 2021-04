Milan-Sampdoria 1-1: “San Siro frena il Milan” | Serie A News (Di domenica 4 aprile 2021) Milan-Sampdoria 1-1 ieri a 'San Siro'. I rossoneri non vincono in casa ormai da due mesi. Così la Champions League torna a rischio ... Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021)1-1 ieri a 'San'. I rossoneri non vincono in casa ormai da due mesi. Così la Champions League torna a rischio ...

Advertising

SkySport : ?? QUAGLIARELLA, PALLONETTO MERAVIGLIOSO ? Milan fermato dalla Samp a San Siro ?? Gli HL ?? - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - max74volpato : RT @RibaltaRossoner: Inutile girarci attorno, un Milan disattento oggi,che sperperare quello che di buono fa in trasferta. Pagelle a cura… - vivafcinter1908 : RT @marifcinter: Bergomi: 'Io ho sempre parlato bene del Milan ma da oggi in poi il Milan si guarderà dietro. Nella loro testa c'era 'noi b… -