Gara MotoGP Doha 2021; Quartararo torna al vertice (Di domenica 4 aprile 2021) Stesso circuito, diverso GP; ecco il secondo appuntamento di Losail, ecco la Gara della MotoGP di Doha. La scorsa settimana il gradino più alto del podio è stato conquistato dallo spagnolo Viñales, vittoria che purtroppo non è riuscita a replicare purtroppo. Vittoria conquistata da Fabio Quartararo che sale di nuovo sul gradino più alto del podio superando a pochi giri dalla fine le temibili Pramac di Zarco e Martin. Una Gara ricca di sorpassi e sportellate che ha premiato chi ha saputo gestire al meglio le gomme. Gara davvero spettacolare. Prima parte di Gara Via con la seconda Gara sul circuito di Losail. Semaforo verde. Gas! Incredibile partenza delle Ducati Pramac di Martin e Zarco, ottima la partenza anche di A.Espargarò che porta ...

SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: la diretta live della gara del Qatar #SkyMotoGP #MotoGP #DohaGP #SkyMotori - LuigiCalligari : Fabio #Quartararo è stato il più bravo oggi. Ha gestito la gara in maniera perfetta, andando a vincere una corsa im… - grandealdo : Miller assurdo. Mir sbaglia, ma errore di gara, quello di Miller è vendetta, tentativo di far male. Assurdo. Spero… - infoitsport : MotoGP Qatar, Gara: dove vederla in diretta tv e streaming - franviolett : Oggi ho aggiunto @SkySport all’abbonamento @SkyItalia, non si può uscire ma almeno mi sfogo con #Formula1 e #MotoGP… -