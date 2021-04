Gara Moto2 Doha 2021 | Sam Lowes domina a Losail

(Di domenica 4 aprile 2021) Laresta sul circuito diper affrontare la secondadel Mondiale: lo spettacolo continua in Qatar con il Gran Premio di. Dopo la doppietta (pole-vittoria) della settimana scorsa, Samincontrastato anche il GPconquistando nuovamente la pole position e il gradino più alto del podio. Nulla possono le KTM di Remy Gardner e Raul Fernandez che si assicurano la seconda e terza posizione. Ottima prestazione anche per i nostri piloti italiani. Bezzecchi conduce gli azzurri dalla quarta posizione seguito poi da Vietti e Manzi (settima e ottava piazza per i connazionali). Decimo Di Giannantonio che chiude il GP davanti a un fenomenale Arbolino....

