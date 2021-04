Fiorentina | le scuse di Ribery dopo l’espulsione | “Avete combattuto fino alla fine | bravi Avanti così!”

Advertising

Fiorentina_ole : FORZA VIOLA !! FORZA BEPPE !! FORZA RAGAZZI !! ADESSO POHE SCUSE E ZERO POLEMICHE: FORI LE PALLE E COLTELLO TRA… - Maurobota : @donatellaesse Ma dovete avere dei seri problemi davvero.. comprendo il malessere ma non scusa i fallimenti con la… - laura01543163 : RT @violanews: Riganò: 'Scuse finite, ora salvate la Viola. Vlahovic? Firmi per altri 5 anni' - - violanews : Riganò: 'Scuse finite, ora salvate la Viola. Vlahovic? Firmi per altri 5 anni' - -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina scuse

Dopo l'espulsione per il brutto fallo su Zappacosta, che ha costretto laa giocare in 10 quasi tutto il secondo tempo, Franck Ribery si è voluto scusare tramite un post su Instagram: 'Ragazzi, mi spiace avervi lasciato soli, non volevo entrare male e mi sono già ...Lo studioso porge ancora una volta leufficiali alla politica coperta di contumelie e offese sessiste nel corso di una trasmissione sfuggita di mano all'emittenteControradio. Ma ...Una Fiorentina non certo esaltante ... Nessuna protesta infatti. Soltanto scuse per un’espulsione pesante non solo per la sfida di Marassi ma anche, e forse soprattutto, in vista del prossimo ...Giuseppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa. Le dichiarazioni dell'allenatore della Fiorentina.