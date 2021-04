Droga, in manette 42enne di Pollena Trocchia. Trovato con 133 dosi di crack (Di domenica 4 aprile 2021) I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio un 42enne di Pollena Trocchia. L’uomo era in Via Paolo Borsellino, all’interno del complesso popolare 219 e durante una perquisizione è stato Trovato in possesso di 133 dosi di crack (50,74 grammi). Finito in manette, il 42enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio undi. L’uomo era in Via Paolo Borsellino, all’interno del complesso popolare 219 e durante una perquisizione è statoin possesso di 133di(50,74 grammi). Finito in, ilè stato tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LaCittaSalerno : +++ L'ARRESTO +++ DROGA NELL'UOVO DI PASQUA: IN MANETTE SPACCIATORE LEGGI QUI --> - Torrechannelit : Napoli – Sorpreso a spacciare droga, in manette 45enne - CronacheMc : ARRESTATI all'aeroporto di Fiumicino un 41enne di Ancona e un 45enne teramano. La droga africana sarebbe stata imme… - Ettore572 : RT @YouTvrs: Traffico internazionale di droga: in manette un marchigiano e un abruzzese - - ottopagine : Droga nella sorpresa dell'uovo di Pasqua: 34enne in manette #Battipaglia -