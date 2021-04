Covid Abruzzo, oggi 438 contagi e 3 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) In Abruzzo sono 438 i contagi da coronavirus oggi, 4 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, sono stati individuati su 4.999 tamponi molecolari e 986 test antigenici. Da ieri, registrati altri 3 morti. Sono 585 i pazienti ricoverati in area medica (+12), 69 le persone ricoverate in terapia intensiva (-2). Infine, 10.074 i cittadini in isolamento domiciliare (+419). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Insono 438 ida coronavirus, 4, secondo i dati deldella regione. I nuovi positivi, di età compresa tra 5 mesi e 99 anni, sono stati individuati su 4.999 tamponi molecolari e 986 test antigenici. Da ieri, registrati altri 3. Sono 585 i pazienti ricoverati in area medica (+12), 69 le persone ricoverate in terapia intensiva (-2). Infine, 10.074 i cittadini in isolamento domiciliare (+419). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

