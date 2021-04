Come decorare una grande parete con uno specchio di pochi euro! (Di domenica 4 aprile 2021) Avete un budget ridotto, ma volete abbellire una grande parete in casa vostra? Potete realizzare con l’arte del fai da te e del riciclo creativo, dei bellissimi specchi, spendendo pochi euro. Di seguito potrete trovare degli interessanti tutorial. 1.parete decorata con gli specchi Per decorare una grossa parete, sono stati appesi diversi specchi di forma ovale, incorniciati con dei bastoncini curvati o incollati verticalmente. In entrambi i casi, l’effetto sarà davvero molto bello. 2.Video tutorial per realizzare due specchi In questo video tutorial, viene illustrato due fantastiche soluzioni per poter creare dei bellissimi specchi con dei materiali dal basso costo. Il primo progetto è stato creato con dei bastoncini di bambù da fissare a raggio, con della colla a caldo sul retro di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 4 aprile 2021) Avete un budget ridotto, ma volete abbellire unain casa vostra? Potete realizzare con l’arte del fai da te e del riciclo creativo, dei bellissimi specchi, spendendoeuro. Di seguito potrete trovare degli interessanti tutorial. 1.decorata con gli specchi Peruna grossa, sono stati appesi diversi specchi di forma ovale, incorniciati con dei bastoncini curvati o incollati verticalmente. In entrambi i casi, l’effetto sarà davvero molto bello. 2.Video tutorial per realizzare due specchi In questo video tutorial, viene illustrato due fantastiche soluzioni per poter creare dei bellissimi specchi con dei materiali dal basso costo. Il primo progetto è stato creato con dei bastoncini di bambù da fissare a raggio, con della colla a caldo sul retro di ...

