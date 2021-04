Ascolti TV | Sabato 3 aprile 2021 Amici 27 4% travolge De Sica 9 6%

(Di domenica 4 aprile 2021) Madame ad(da Facebook) Nella serata di ieri,, su Rai1 Christian De– Una Serata tra, in onda dalle 21.41 alle 24.04, ha conquistato 2.218.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale 5, in onda dalle 21.31 alle 24.49, ha raccolto davanti al video 5.754.000 spettatori pari al 27.4% di share (Buonanotte 2.898.000 – 30.2%). Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.102.000 spettatori (4.3%) e Blue Bloods da 1.198.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 Bigfoot Junior ha intrattenuto 1.299.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.804.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Ben Hur totalizza un a.m. di 954.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Eden – Speciale ...

Spread the love Amici , ieri,4 aprile è andato in onda e, come ha solito, ha fatto il boom di. La trasmissione, oltre ad avere una formula che piace tantissimo è anche popolata da personaggi, tra insegnati e ...... che continua ad ottenere un grande successo di, si cimenterà in un duetto con Cristiano Malgioglio come mostrato nelle Stories su Instagram delle prove fatte nella giornata di3 ...Il Borgo dei Borghi al posto di Fazio. Vicky Lagos è davvero la figlia di Vittorio De Sica? Yo soy Vittoria De Sica, tu hermana’”. E via con il racconto: “Una sera alzo il telefono e mi sento dire: ‘H ...Andiamo quindi a vedere, di seguito, gli ascolti delle altre trasmissioni Rai ... (Yeslife) E lo farà anche sabato 3 aprile in prima serata su Rai1, con il suo one man show, «Una serata tra amici».