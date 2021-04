Amici 20 | Alessandra Celentano zittisce Stefano De Martino | “Per fortuna che hai fatto un’altra carriera” – VIDEO

(Di domenica 4 aprile 2021)De, giudice del serale di20, viene spesso zittito dache non perde occasione per esprimere il suo parere nei confronti del modo di ballare che aveva lo showman con la faccia da scugnizzo quando anche lui era un allievo della scuola.20,Dezittito da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

infoitcultura : Amici, Alessandra Celentano perché è stata costretta a smettere di ballare - francescagiu00 : @Alt_Em_End Infatti gli ultimi anni io lo vedo solo causa COVID, il vero Amici era quello con Alessandra amoroso, E… - BrindusaB1 : RT @SorayaFasulo: @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @lomazzi_r @dadagioia @NadiaZanelli4 @battiata62 @MariaAdeleNari O… - SorayaFasulo : @GuernseyJuliet @AlessandraCicc6 @BrindusaB1 @gherbitz @lomazzi_r @dadagioia @NadiaZanelli4 @battiata62… - justcassie13 : RT @icallhnz: Una cosa che mi da fastidio quando qualche ballerino si esibisce ad Amici è che inquadrano tutto tranne il ballerino. A me no… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Alessandra

Leggi anche >Celentano e il like controMia Molinari ha lanciato un appello ai followers per boicottare la trasmissione smettendo di vederla. Al grido 'l'unione fa la forza' ha ...La terza puntata di20 si è conclusa con l'eliminazione dei ballerini Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia . Nel caso dell'allievo della maestraCelentano la decisione dei giudici non è stata molto ...Tommaso Stanzani dopo Amici 2021 è tornato su Instagram ... poi ha ringraziato il maestro Montesso e Alessandra Celentano. La maestra è sicura che Tommaso farà il ballerino e il pubblico è d’accordo ...Alessandra Celentano si scusa pubblicamente su Instagram per un like sbagliato contro Amici 20, il programma che le ha dato notorietà in televisione. L'insegnante del talent condotto da Maria De ...