Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 13:30

VIABILITÀ 2021 3 APRILE ORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA'. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE SI RALLENTA SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA E SU VIA NOMENTANA ALTEZZA TOR LUPARA RIAPERTO IL PONTE DELLA MAGLIANA SULLA Roma FIUMICINO IN DIREZIONE EUR COMPLETATA LA TERZA ED ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA FERROVIA Roma-LIDO TRA LE STAZIONI DI PIRAMIDE E ACILIA, PER UN GUASTO TECNICO, SONO IN CORSO LE VERIFICHE ALL'INFRASTRUTTURA TRA MAGLIANA E ACILIA, E' POSSIBILE ...

