Vaccino anti-Covid, quando arriverà quello per gli under 12 (Di sabato 3 aprile 2021) Quando disponibile, la vaccinazione anti-Covid anche per bambini e adolescenti sarà essenziale: sebbene, con le dovute eccezioni anche sotto i vent'anni, si ammalino molto di meno e con forme in ogni caso meno gravi, quelle fasce d'età contribuiscono a far circolare l'infezione come le altre. Portando spesso in casa, da asintomatici inconsapevoli, il virus. E la loro immunizzazione è ovviamente fondamentale per sperare di raggiungere l'immunità di gregge, specialmente in certi paesi. Purtroppo fra i vaccini autorizzati in Europa e negli Stati Uniti non ce ne sono di disponibili per i minorenni (solo Pfizer ha il via libera dai 16 anni in su da parte dell'Agenzia europea per il farmaco e da quella americana, la Fda).

