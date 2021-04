USA, IN FLORIDA VIETATI I PASSAPORTI VACCINALI (Di sabato 3 aprile 2021) Promesse fatte, promesse mantenute. All’inizio di questa settimana il governatore della FLORIDA Ron DeSantis (R) ha annunciato che avrebbe intrapreso un’azione esecutiva contro i PASSAPORTI del vaccino Covid-19. Venerdì, DeSantis ha seguito e firmato un ordine esecutivo che vieta l’uso dei cosiddetti PASSAPORTI VACCINALI COVID-19. “Il legislatore sta lavorando per rendere permanenti queste protezioni per i Floridiani proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 3 aprile 2021) Promesse fatte, promesse mantenute. All’inizio di questa settimana il governatore dellaRon DeSantis (R) ha annunciato che avrebbe intrapreso un’azione esecutiva contro idel vaccino Covid-19. Venerdì, DeSantis ha seguito e firmato un ordine esecutivo che vieta l’uso dei cosiddettiCOVID-19. “Il legislatore sta lavorando per rendere permanenti queste protezioni per i Floridiani proviene da Database Italia.

