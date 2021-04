Un albero in ogni chiesa, il dono dell’amministrazione Melucci alle parrocchie cittadine (Di sabato 3 aprile 2021) Un simbolo di forza e rinascita, l’albero di leccio che ogni parrocchia sta ricevendo in dono dall’amministrazione Melucci.Una precisa volontà del sindaco Rinaldo Melucci si è trasformata in atto concreto, con la consegna delle piante che adorneranno 41 chiese cittadine. L’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi sta visitando personalmente ognuna di esse, portando gli auguri dell’amministrazione per una Pasqua che sia momento di riflessione e speranza. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di sabato 3 aprile 2021) Un simbolo di forza e rinascita, l’di leccio cheparrocchia sta ricevendo indall’amministrazione.Una precisa volontà del sindaco Rinaldosi è trasformata in atto concreto, con la consegna delle piante che adorneranno 41 chiese. L’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi sta visitando personalmente ognuna di esse, portando gli auguriper una Pasqua che sia momento di riflessione e speranza. first appeared on Tarantini Time.

