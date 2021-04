Troppe persone nel parco a Bruxelles, la polizia a cavallo e in tenuta antisommossa interviene per disperdere la folla – Video (Di sabato 3 aprile 2021) La polizia a cavallo e in tenuta antisommossa ha sgomberato il parco Bois de la Cambre, a Bruxelles, dopo che migliaia di persone si erano radunate per il secondo giorno consecutivo dopo l’annuncio sui social di un grande concerto, poi rivelatosi uno scherzo. Anche il giorno prima, infatti, gli agenti hanno dovuto disperdere un gran numero di cittadini che si erano assembrati nello stesso punto, vittime di un pesce d’aprile, utilizzando cannoni ad acqua e cariche a cavallo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Lae inha sgomberato ilBois de la Cambre, a, dopo che migliaia disi erano radunate per il secondo giorno consecutivo dopo l’annuncio sui social di un grande concerto, poi rivelatosi uno scherzo. Anche il giorno prima, infatti, gli agenti hanno dovutoun gran numero di cittadini che si erano assembrati nello stesso punto, vittime di un pesce d’aprile, utilizzando cannoni ad acqua e cariche a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

