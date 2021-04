Sassuolo-Roma 2-2, i giallorossi abbandonano il sogno Champions (Di sabato 3 aprile 2021) Finisce in parità la sfida tra Sassuolo-Roma al Mapei Stadium. I giallorossi si fanno riprendere nel finale da Raspadori Finisce 2-2 il match tra Sassuolo-Roma, valido per il 29° turno della Serie A. Con questo risultato, e le vittorie delle rivali dirette, i giallorossi abbandonano i sogli per il 4° posto. La partita Molto meglio i neroverdi nei primi minuti di gioco. Gli attaccanti si trovano a memoria con continue verticalizzazioni, mentre i giallorossi faticano ad uscire dalla propria metà campo. Al 3° errore in costruzione di Cristante, Raspadori imbuca per Djuricic che viene chiuso dall’ottima uscita di Pau Lopez. Due minuti dopo grande giocata di Boga che entra in area ma viene murato dalla difesa, la palla arriva a Traorè che calcia ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Finisce in parità la sfida traal Mapei Stadium. Isi fanno riprendere nel finale da Raspadori Finisce 2-2 il match tra, valido per il 29° turno della Serie A. Con questo risultato, e le vittorie delle rivali dirette, ii sogli per il 4° posto. La partita Molto meglio i neroverdi nei primi minuti di gioco. Gli attaccanti si trovano a memoria con continue verticalizzazioni, mentre ifaticano ad uscire dalla propria metà campo. Al 3° errore in costruzione di Cristante, Raspadori imbuca per Djuricic che viene chiuso dall’ottima uscita di Pau Lopez. Due minuti dopo grande giocata di Boga che entra in area ma viene murato dalla difesa, la palla arriva a Traorè che calcia ...

