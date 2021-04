(Di sabato 3 aprile 2021) Lasfiora la vittoria in casa del. I blucerchiati diventano padroni del campo per lunghi tratti della partita. Sfortunatamente per la formazione di Claudio Ranieri,il vantaggio di Quagliarella, l'espulsione di Silva ha complicato i piani e permesso ai rossoneri di rifarsi sotto conquistando almeno un punto.caption id="attachment 1116373" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionSODDISFAZIONEIl difensore blucerchiato Bartoszanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport:"fare una buona partita e ci siamo riusciti, purtroppo abbiamo fatto un solo punto. All'andata abbiamo fatto tre grandi risultati contro Lazio, Inter e Atalanta e ci eravamo detti di vincere contro il, poi con l'espulsione non è stato ...

Advertising

ItaSportPress : Sampdoria, Bereszynski: 'Volevamo battere anche il Milan dopo le altre big' - - sportface2016 : #MilanSamp Bartosz #Bereszynski commenta il pareggio ottenuto dai blucerchiati a San Siro - MilanPress_it : Bereszynski commenta il pareggio della Sampdoria a San Siro ??? - MilanNewsit : Sampdoria, Bereszynski a Sky: 'Volevamo vincere, purtroppo dopo il rosso non è stato facile' - sportli26181512 : Sampdoria, Bereszynski all'intervallo: 'Dobbiamo fare gol e vincere questa partita': Bartosz Bereszynski è stato in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Bereszynski

Queste le pagelle del Milan dopo il pareggio per 1 - 1 con lanel lunch match della 29ª giornata di serie A: 6,5 G. Donnarumma Senza colpe sul ... 5,5In affanno nel finale, Hauge ...Lainizia a spron battuto con Damsgaard che al terzo minuto, servito da, viene anticipato al momento di concludere. Al 6' Donnarumma devia oltre la traversa un sinistro di ...In molti avevano fatto capire di credere ancora, giustamente, nello Scudetto, ma il Milan visto contro la Sampdoria, che non vince a San Siro da quasi due mesi, deve iniziare a guardarsi dietro, per m ...Per Pioli un pari che brucia perché complica la missione Champions. La maledizione di San Siro continua; Ranieri fa la partita per 75’ ingabbiando il Milan con tattica e sacrificio ...