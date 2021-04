Radu | uomo record | ' Sono emozionato | ma ora vinciamo!'

(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA - Una partita storica per Stefan: contro lo Spezia centrata la presenza 402, nessuno come lui nella storia della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il difensore ha commentato felice:...

ROMA - Una partita storica per Stefan: contro lo Spezia centrata la presenza 402, nessuno come lui nella storia della Lazio. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il difensore ha commentato felice: " Pomeriggio e partita emozionanti e ...... le formazioni ufficiali e il tabellino LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Acerbi,; Lazzari, ... Olbia) Assistenti: Cecconi - Scarpa IV: Ghersini V. A. R.: Guida A. V. A. R.: Liberti Lazio - ...La 29a giornata di campionato è alle porte, dubbi da sciogliere per i fantallenatori: chi schierare in porta? Meglio mettere un centrocampista in più o tre punte rischiando di ...Skrinar bomber di sfondamento, Perisic a tutto gas, Sensi rinato, Eriksen geometrico, e nessun infortunio o positivo ...